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Villas à vendre en Yobe, Nigéria

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Villa dans Gadaka, Nigéria
Villa
Gadaka, Nigéria
$1,85M
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Yobe, Nigéria

Bon marché
Luxe
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