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Demeures à vendre en Granada, Nicaragua

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Manoir dans Granada, Nicaragua
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Manoir
Granada, Nicaragua
Nombre de salles de bains 3
Surface 980 m²
Nombre d'étages 1
Biens d'investissement coloniaux à Grenade, Nicaragua – USD 1 500 000Débloquer une occasion …
$1,50M
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