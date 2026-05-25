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Maisons à vendre en Diriomo, Nicaragua

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1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Diriomo, Nicaragua
Maison 4 chambres
Diriomo, Nicaragua
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Nombre d'étages 1
La nature discrète et privée de notre maison rend les photos difficiles. Nous l'avons conçu …
$220,000
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