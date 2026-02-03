Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pays-Bas
  3. Hollande-Méridionale
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Hollande-Méridionale, Pays-Bas

2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans La Haye, Pays-Bas
Appartement 2 chambres
La Haye, Pays-Bas
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 475 m²
Sol 2/2
Nouveauté sur le marché: un appartement unique et entièrement rénové rez de chaussée d'envir…
Prix ​​sur demande
Appartement 7 chambres dans La Haye, Pays-Bas
Appartement 7 chambres
La Haye, Pays-Bas
Nombre de pièces 9
Chambres 7
Nombre de salles de bains 2
Sol 4
Situé au cœur du populaire Zeeheldenkwartier à La Haye, cette impressionnante maison de vill…
Prix ​​sur demande
Caractéristiques des propriétés en Hollande-Méridionale, Pays-Bas

