Villas à vendre en Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Maroc

1 propriété total trouvé
Villa 7 chambres dans Tanger, Maroc
Villa 7 chambres
Tanger, Maroc
Chambres 7
Nombre de salles de bains 6
Surface 900 m²
Exceptional villa located in a quiet area, just a stone's throw from the Kasbah of Tangier a…
$6,80M
Caractéristiques des propriétés en Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Maroc

