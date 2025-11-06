Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Maroc
  3. Préfecture de Tanger-Assilah
  4. Résidentiel
  5. Duplex

Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Préfecture de Tanger-Assilah, Maroc

1 propriété total trouvé
Duplex 5 chambres dans Tanger, Maroc
Duplex 5 chambres
Tanger, Maroc
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 600 m²
$4,03M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Préfecture de Tanger-Assilah, Maroc

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller