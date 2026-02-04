Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Maroc
  3. Pachalik de Tanger
  4. Résidentiel
  5. Duplex

Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Pachalik de Tanger, Maroc

1 propriété total trouvé
Duplex 5 chambres dans Tanger, Maroc
Duplex 5 chambres
Tanger, Maroc
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 600 m²
Deux maisons adjacentes avec jardins sont à vendre dans le quartier populaire Marchand de Ta…
$4,03M
Agence
Аталанта
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Caractéristiques des propriétés en Pachalik de Tanger, Maroc

Bon marché
Luxe
