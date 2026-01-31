Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas à vendre en Casablanca-Settat, Maroc

2 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Casablanca, Maroc
Villa 4 chambres
Casablanca, Maroc
Chambres 4
Nombre d'étages 2
A vendre est une magnifique villa moderne et insolite de 630 m2, située près du parc aquatiq…
$1,09M
Villa 7 chambres dans Province d'El Jadida, Maroc
Villa 7 chambres
Province d'El Jadida, Maroc
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 1 025 m²
$3,34M
Caractéristiques des propriétés en Casablanca-Settat, Maroc

