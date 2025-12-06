Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas avec garage à vendre en Zabljak, Monténégro

6 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Zabljak, Monténégro
Villa 2 chambres
Zabljak, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 96 m²
$167,823
Villa 6 chambres dans Zabljak, Monténégro
Villa 6 chambres
Zabljak, Monténégro
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 1 283 m²
Nous offrons un concept unique en échelle d'une villa de première classe située dans l'un de…
$2,88M
Villa 5 chambres dans Zabljak, Monténégro
Villa 5 chambres
Zabljak, Monténégro
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 164 m²
$255,967
Villa 4 chambres dans Zabljak, Monténégro
Villa 4 chambres
Zabljak, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 200 m²
A vendre une maison spacieuse de 200 m2 sur un terrain de 300 m2 dans l'une des zones les pl…
$150,462
Villa 4 chambres dans Zabljak, Monténégro
Villa 4 chambres
Zabljak, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
$486,107
Villa 2 chambres dans Zabljak, Monténégro
Villa 2 chambres
Zabljak, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 82 m²
$312,497
