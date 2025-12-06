Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Zabljak
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Zabljak, Monténégro

villas
11
chalets
5
1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Zabljak, Monténégro
Maison 5 chambres
Zabljak, Monténégro
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
A holiday house of 140 m² is for sale, located in a fantastic location in Žabljak, just 3 mi…
$244,555
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller