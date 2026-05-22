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Appartements avec garage à vendre en Zabljak, Monténégro

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Appartement 3 chambres dans Zabljak, Monténégro
Appartement 3 chambres
Zabljak, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 81 m²
A vendre est un appartement confortable, ensoleillé de trois chambres de 81 m2, situé au 6èm…
$220,946
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Monteonline
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