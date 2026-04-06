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Condos à vendre en Municipalité de Žabljak, Monténégro

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1 propriété total trouvé
Condo 2 chambres dans Borje, Monténégro
Condo 2 chambres
Borje, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Nombre d'étages 2
Exploitation d'une entreprise de location à Zabljak Offert à la vente prêt à l'emploi - un c…
$322,192
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Žabljak, Monténégro

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