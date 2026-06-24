Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Municipalité de Žabljak
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Garage

Appartements avec garage à vendre en Municipalité de Žabljak, Monténégro

;
Zabljak
12
Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Zabljak, Monténégro
Appartement 1 chambre
Zabljak, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 46 m²
A vendre est un appartement fonctionnel 1+1 d'une superficie de 46 m2 avec une place de park…
$138,224
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Monteonline
Langues
English, Русский, Српски
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 3 chambres dans Zabljak, Monténégro
Appartement 3 chambres
Zabljak, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 81 m²
A vendre est un appartement confortable, ensoleillé de trois chambres de 81 m2, situé au 6èm…
$218,796
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Monteonline
Langues
English, Русский, Српски
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Municipalité de Žabljak

1 BHK
2 BHK

Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Žabljak, Monténégro

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller