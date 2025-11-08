Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements avec garage à vendre en Ulcinj, Monténégro

1 BHK
48
2 BHK
17
3 BHK
6
3 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Ulcinj, Monténégro
Appartement 3 chambres
Ulcinj, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 76 m²
Documents clairs, 1/1, sans charges et restrictions. Bâtiment et emplacement: L'appartement…
$201,848
Appartement 2 chambres dans Ulcinj, Monténégro
Appartement 2 chambres
Ulcinj, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
L'appartement est situé au 3ème étage d'un immeuble résidentiel sans ascenseur, sur la rue V…
$216,012
Appartement 1 chambre dans Ulcinj, Monténégro
Appartement 1 chambre
Ulcinj, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
A vendre un appartement moderne d'une chambre de 52 m2 à City Kvart, Podgorica. L'appartemen…
$194,765
