Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Tivat
  4. Location longue durée
  5. Appartement
  6. Garage

Loyer mensuel de appartements avec garage en Tivat, Monténégro

studios
3
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Tivat, Monténégro
Appartement 1 chambre
Tivat, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 2
Newly built one bedroom apartment for rent in Tivat.The apartment has an area of 50m2 and co…
$821
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AMFORA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Aller