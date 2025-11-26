Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Tivat
  4. Résidentiel
  5. Appartements à plusieurs niveaux
  6. Terrasse

avec terrasse Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Tivat, Monténégro

1 propriété total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Tivat, Monténégro
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Tivat, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 154 m²
Appartement Duplex exclusif à Porto MonténégroPrincipales caractéristiques :• Grand duplex à…
$1,42M
T.V.A.
