Vue sur la mer Appartements à plusieurs niveaux à vendre en Tivat, Monténégro

3 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Tivat, Monténégro
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Tivat, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 154 m²
Appartement Duplex exclusif à Porto MonténégroPrincipales caractéristiques :• Grand duplex à…
$1,42M
T.V.A.
Laisser une demande
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Tivat, Monténégro
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Tivat, Monténégro
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 126 m²
Nous proposons à la vente un appartement sur deux niveaux en phase finale de construction d'…
$502,205
Laisser une demande
Appartements à plusieurs niveaux dans Tivat, Monténégro
Appartements à plusieurs niveaux
Tivat, Monténégro
Surface 119 m²
Krasici, Tivat Total area: 119 sq. meters with a terrace of 27 sq. m and a private storage …
$467,984
Laisser une demande
