Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Sveti Stefan
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Jardin

Villas avec jardin à vendre en Sveti Stefan, Monténégro

1 propriété total trouvé
Villa 6 chambres dans Sveti Stefan, Monténégro
Villa 6 chambres
Sveti Stefan, Monténégro
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 496 m²
Villa exclusive vue sur la mer à Blizikuće, Sveti StefanAperçu de la propriété :Taille de la…
$3,34M
T.V.A.
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller