Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Sveti Stefan
  4. Résidentiel
  5. Duplex
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Duplex à vendre en Sveti Stefan, Monténégro

1 propriété total trouvé
Duplex 3 chambres dans Sveti Stefan, Monténégro
Duplex 3 chambres
Sveti Stefan, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 2
Real Estate, Montenegro, Sveti StefanFor sale is a comfortable three-bedroom duplex apartmen…
$199,514
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AMFORA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller