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Appartements avec jardin à vendre en Sutomore, Monténégro

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Appartement 1 chambre dans Sutomore, Monténégro
Appartement 1 chambre
Sutomore, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 2
Ce bel appartement d'une chambre de 55,52 m2, situé au deuxième étage d'un immeuble moderne …
$148,462
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Appartement 2 chambres dans Sutomore, Monténégro
Appartement 2 chambres
Sutomore, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Sol 3
Ce bel appartement de 63,55 m2, de trois chambres, situé au troisième étage d'un immeuble mo…
$262,296
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