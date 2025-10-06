Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Monténégro
  3. Stari Bar
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Piscine

Villas Piscine à vendre en Stari Bar, Monténégro

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans 18, Monténégro
Villa 4 chambres
18, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Une villa neuve à vendre au Monténégro, dans la banlieue de Bara. Au centre-ville environ 10…
$351,652
Agence
MONTBEL D.O.O.
Langues
English, Русский, Српски, Crnogorski
