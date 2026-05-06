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Maisons avec garage à vendre en Spuz, Monténégro

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1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Spuz, Monténégro
Maison 3 chambres
Spuz, Monténégro
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 145 m²
Nombre d'étages 1
maison légalisée de 145m2 est à vendre, avec un bâtiment auxiliaire supplémentaire (garage) …
$180,923
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Agence
Horizon Real Estate
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