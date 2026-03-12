Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Monténégro
  3. Municipalité de Rožaje
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Municipalité de Rožaje, Monténégro

1 propriété total trouvé
Villa dans Ibarac, Monténégro
Villa
Ibarac, Monténégro
Surface 20 000 m²
A vendre est un terrain spacieux de 20 000 m2, situé près de la route et à proximité de la r…
Prix ​​sur demande
Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Rožaje, Monténégro

Bon marché
Luxe
