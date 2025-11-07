Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Monténégro
  3. Municipalité de Plužine
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Municipalité de Plužine, Monténégro

1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Klupac, Monténégro
Appartement 3 chambres
Klupac, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
We offer a spacious two-story apartment with a total area of ​​150 square meters, a huge ter…
$583,323
Agence
First Realty
Langues
English, Русский, Српски, Crnogorski
