  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Petrovac
  4. Résidentiel
  5. Appartements à plusieurs niveaux
  6. Terrasse

avec terrasse Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Petrovac, Monténégro

1 propriété total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Petrovac, Monténégro
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Petrovac, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 74 m²
Sol 3/3
Numéro d'identification 2441Duplex avec deux chambres et vue sur la mer à vendreLieu: Petrov…
$167,592
Agence
Peters Group Real Estate
Langues
English, Русский, Српски
