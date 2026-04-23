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Loyer mensuel d'un bien un appartement avec vue sur la mer en Municipalité de Cetinje, Monténégro

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1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Obzovica, Monténégro
Appartement 1 chambre
Obzovica, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 2
Un appartement entièrement meublé et neuf est disponible pour une location à long terme dans…
$639
par mois
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Cetinje, Monténégro

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
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