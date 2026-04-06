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Appartements Piscine à vendre en Municipalité de Nikšić, Monténégro

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1 propriété total trouvé
Appartement 9 chambres dans Put pored Bistrice III, Monténégro
Appartement 9 chambres
Put pored Bistrice III, Monténégro
Chambres 9
Nombre de salles de bains 9
Surface 507 m²
Sol 4
Cette superbe propriété offre une opportunité inégalée de posséder une villa luxueuse nichée…
$1,74M
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Nikšić, Monténégro

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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