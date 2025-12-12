Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Medinski Krs
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Medinski Krs, Monténégro

1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans M 1, Monténégro
Appartement 1 chambre
M 1, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Sol 3/5
Appartement lumineux et élégant dans un complexe moderne avec piscine, situé dans une partie…
$157,292
Caractéristiques des propriétés en Medinski Krs, Monténégro

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
