  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Kotor
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Terrasse

Villas avec terrasse à vendre en Kotor, Monténégro

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Kotor, Monténégro
Villa 4 chambres
Kotor, Monténégro
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 450 m²
Sol 2/2
Surface de la maison - 450 m2Surface du terrain – 1.700 m2.Maison avec un grand terrain donn…
$1,11M
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
