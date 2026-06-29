Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Kotor
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Jardin

Villas avec jardin à vendre en Kotor, Monténégro

;
1 propriété total trouvé
Villa 6 chambres dans Kotor, Monténégro
Villa 6 chambres
Kotor, Monténégro
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 300 m²
Nombre d'étages 3
Villa avec piscine à KrimoviceVilla de 300 m2Le terrain est de 550 m2.Les étages sont de 3 é…
$531,308
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ATI Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Српски, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller