Villas avec garage à vendre en Kotor, Monténégro

4 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Kotor, Monténégro
Villa 5 chambres
Kotor, Monténégro
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 219 m²
$495,766
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Monteonline
Langues
English, Русский, Српски
Telegram Écrire dans un Telegram
Villa 4 chambres dans Kotor, Monténégro
Villa 4 chambres
Kotor, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Une belle maison en pierre située dans un village typique du Monténégrin méditerranéen de Za…
$467,939
Villa 4 chambres dans Kotor, Monténégro
Villa 4 chambres
Kotor, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 112 m²
A vendre est une belle villa de luxe en pierre dans le paisible village côtier de Prchan ave…
$1,58M
Villa 6 chambres dans Kotor, Monténégro
Villa 6 chambres
Kotor, Monténégro
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 350 m²
Une luxueuse villa de 6 appartements sur 3 étages, dans le magnifique golfe de Kotorsky. Une…
$904,800
