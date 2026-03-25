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Location courte durée villas en Municipalité de Kotor, Monténégro

Kotor
4
4 propriétés total trouvé
villa de 5 chambres dans Kotor, Monténégro
villa de 5 chambres
Kotor, Monténégro
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 670 m²
‍Cette villa est située sur la côte du Monténégro, municipalité de Kotor. Cette confortable …
$881
par nuit
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Villa 4 chambres dans Kotor, Monténégro
Villa 4 chambres
Kotor, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 450 m²
Cette villa est située sur la côte du Monténégro, municipalité de Kotor. Cette confortable v…
$754
par nuit
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Villa 4 chambres dans Kotor, Monténégro
Villa 4 chambres
Kotor, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 260 m²
‍‍‍Cette belle villa de luxe est située dans la municipalité de Kotor. Il est juste à côté d…
$464
par nuit
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villa de 5 chambres dans Kotor, Monténégro
villa de 5 chambres
Kotor, Monténégro
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 650 m²
‍‍Offrant une vue sur la mer, la villa dispose d'un balcon, à environ 1,8 km de la plage de …
$869
par nuit
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