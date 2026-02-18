Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Monténégro
  3. Municipalité de Kotor
  4. Location longue durée
  5. Hôtel

Loyer mensuel de hôtels en Municipalité de Kotor, Monténégro

1 propriété total trouvé
Established business for lease (restaurant and 8 apartments, first line to the sea), Kotor, Dobrota dans Dobrota, Monténégro
Established business for lease (restaurant and 8 apartments, first line to the sea), Kotor, Dobrota
Dobrota, Monténégro
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 500 m²
Nombre d'étages 2
La propriété se compose de 8 appartements — 4 unités d'une chambre et 4 studios. Tous sont e…
Prix ​​sur demande
