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Loyer mensuel d'un bien un appartement avec garage en Municipalité de Kotor, Monténégro

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Dobrota
9
Skaljari
3
Kavac
4
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1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Skaljari, Monténégro
Appartement 3 chambres
Skaljari, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 141 m²
Sol 3
Location à long terme d'un appartement de trois chambres — Škaljari, KotorUn appartement spa…
$2,312
par mois
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Kotor, Monténégro

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
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