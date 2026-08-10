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Résidence 7 200 m² dans Kotor, Monténégro
Résidence 7 200 m²
Kotor, Monténégro
Nombre de pièces 11
Chambres 9
Nombre de salles de bains 4
Surface 7 200 m²
Nombre d'étages 3
Situé dans le paisible village d'Ukropci, ce domaine de retraite unique allie une architectu…
$2,25M
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