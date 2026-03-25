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Entreprise à vendre en Municipalité de Kotor, Monténégro

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Entreprise établie 1 630 m² dans Stoliv, Monténégro
Entreprise établie 1 630 m²
Stoliv, Monténégro
Chambres 28
Nombre de salles de bains 28
Surface 1 630 m²
Nombre d'étages 5
Hôtel à vendre à Stoliv, Boko-Kotor Bay. La superficie de l'hôtel est de 1630 m2 + 1000 m2 d…
$4,75M
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