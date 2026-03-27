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Vue sur la mer Villas à vendre en Kostanjica, Monténégro

5 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Kostanjica, Monténégro
Villa 4 chambres
Kostanjica, Monténégro
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 324 m²
Villa with panoramic seaview in a gated community near waterfront in the Bay of Kotor.The vi…
$940,580
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
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Villa 6 chambres dans Geshtenja, Monténégro
Villa 6 chambres
Geshtenja, Monténégro
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 350 m²
Lieu: s. Kostanjica Superficie de la villa: 350 + 74 m2 Surface du terrain: 800 m2 Chambres:…
$1,10M
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Monteonline
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English, Русский, Српски
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Villa 4 chambres dans Geshtenja, Monténégro
Villa 4 chambres
Geshtenja, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 235 m²
La villa est située dans un complexe de chalets sur la première ligne. Le complexe a sa prop…
$803,298
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OneOne
Villa 6 chambres dans Kostanjica, Monténégro
Villa 6 chambres
Kostanjica, Monténégro
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 532 m²
Sol 4
Découvrez votre retraite exclusive dans cette superbe villa nichée sur le bord de la mer dan…
$3,72M
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Villa 4 chambres dans Kostanjica, Monténégro
Villa 4 chambres
Kostanjica, Monténégro
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 235 m²
text
$860,328
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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