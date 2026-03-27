Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Kostanjica
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à vendre en Kostanjica, Monténégro

2 BHK
7
Appartement Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Geshtenja, Monténégro
Appartement 2 chambres
Geshtenja, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Nous vous présentons un merveilleux appartement avec 2 chambres et sa propre cour dans un co…
$300,514
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Monteonline
Langues
English, Русский, Српски
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 3 chambres dans Geshtenja, Monténégro
Appartement 3 chambres
Geshtenja, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 126 m²
L'appartement avec sa propre piscine est situé dans un complexe dans le village de Kostanits…
$531,679
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Monteonline
Langues
English, Русский, Српски
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 2 chambres dans Kostanjica, Monténégro
Appartement 2 chambres
Kostanjica, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 92 m²
Kotor, Kostanjica, appartement exclusif de deux chambres, dans un complexe résidentiel conçu…
$397,911
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Langues
English
AuraAura
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller