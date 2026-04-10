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Maisons avec jardin à vendre en Igalo, Monténégro

villas
3
3 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Igalo, Monténégro
Maison 5 chambres
Igalo, Monténégro
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 68 m²
Sol 2
Cette charmante maison en pierre est située dans la pittoresque ville d'Igalo, Herceg Novi, …
$255,777
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Maison 4 chambres dans Igalo, Monténégro
Maison 4 chambres
Igalo, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Sol 5
Nous vous offrons un bel appartement à vendre à Igalo, Herceg Novi, parfait pour vivre ou lo…
$441,797
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Maison 11 chambres dans Igalo, Monténégro
Maison 11 chambres
Igalo, Monténégro
Chambres 11
Nombre de salles de bains 7
Surface 440 m²
Sol 3
Cette maison spacieuse et entièrement meublée représente une occasion exceptionnelle de vivr…
$871,967
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