  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Herceg Novi
  4. Résidentiel
  5. Attique
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Penthouses à vendre en Herceg Novi, Monténégro

2 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Herceg Novi, Monténégro
Penthouse 3 chambres
Herceg Novi, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 213 m²
We offer for sale an apartment in one of the luxury complexes of the Herceg Novi Riviera. …
$368,633
Agence
First Realty
Langues
English, Русский, Српски, Crnogorski
Penthouse 3 chambres dans Kumbor, Monténégro
Penthouse 3 chambres
Kumbor, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 611 m²
Luxurieusement meublé penthouse duplex de trois chambres à coucher dans la colonie Marina, P…
Prix ​​sur demande
Agence
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Langues
English
