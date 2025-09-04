Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Herceg Novi
  4. Résidentiel
  5. Appartements à plusieurs niveaux
  6. Terrasse

avec terrasse Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Herceg Novi, Monténégro

Appartements à plusieurs niveaux Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Bijela, Monténégro
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Bijela, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 103 m²
Nous vous proposons à la vente un appartement de deux chambres dans le village de Bijela. La…
$250,155
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
First Realty
Langues
English, Русский, Српски, Crnogorski
Appartements à plusieurs niveaux 6 chambres dans Herceg Novi, Monténégro
Appartements à plusieurs niveaux 6 chambres
Herceg Novi, Monténégro
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 334 m²
Superficie : 334 m2 (211 m2 + 123 m2 de terrasses)Chambres: 6Salles de bains: 2 + 2Garage : …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Langues
English
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller