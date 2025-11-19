Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Municipalité de Herceg Novi
  4. Commercial
  5. Fabrication

Bâtiments de fabrication en Municipalité de Herceg Novi, Monténégro

propriété commerciale
68
hôtels
36
Fabrication Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Fabrication 170 m² dans Herceg Novi, Monténégro
Fabrication 170 m²
Herceg Novi, Monténégro
Surface 170 m²
The lounge is equipped according to the latest European professional standards. All furnitu…
$85,291
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller