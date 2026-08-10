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Loyer mensuel de villas en Zeta Municipality, Monténégro

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5 propriétés total trouvé
villa de 3 chambres dans Golubovci, Monténégro
villa de 3 chambres
Golubovci, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Une maison magnifiquement entretenue et entièrement meublée de 160 m2 à louer à Zeta, situé …
$1,156
par mois
T.V.A.
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Villa dans , Monténégro
Villa
, Monténégro
Surface 450 m²
A newly built 450 m² warehouse located in Zeta, situated on a 2,000 m² plot of land, is now …
$2,318
par mois
T.V.A.
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Villa 4 chambres dans , Monténégro
Villa 4 chambres
, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 330 m²
Une villa luxueuse à louer, d'une superficie de 330 m2 sur un terrain de 1800 m2. Il dispose…
$3,476
par mois
T.V.A.
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Mazur EstateMazur Estate
Villa dans , Monténégro
Villa
, Monténégro
Nombre de pièces 1
Surface 450 m²
Un nouvel entrepôt de 450 m2 situé à Zeta, situé sur un terrain de 2 000 m2, est maintenant …
$2,318
par mois
T.V.A.
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Villa 4 chambres dans , Monténégro
Villa 4 chambres
, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 330 m²
A luxurious villa for rent, with an area of 330 m² on a plot of 1,800 m². It features a 9x4 …
$3,476
par mois
T.V.A.
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