Loyer mensuel d'un bien un appartement avec jardin en Dobrota, Monténégro

3 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Dobrota, Monténégro
Appartement 2 chambres
Dobrota, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 4
Un appartement de luxe est disponible pour la location à long terme à Dobrota, Kotor, à seul…
$1,453
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Dobrota, Monténégro
Appartement 2 chambres
Dobrota, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 82 m²
Sol 3
Un tout nouveau, luxueux appartement de deux chambres est disponible pour la location à long…
$1,744
par mois
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Dobrota, Monténégro
Appartement 1 chambre
Dobrota, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Sol 1
Un tout nouvel appartement moderne dans le quartier de Dobrota, Kotor, est disponible pour u…
$1,046
par mois
Laisser une demande
