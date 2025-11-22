Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Danilovgrad
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Danilovgrad, Monténégro

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Danilovgrad, Monténégro
Maison 3 chambres
Danilovgrad, Monténégro
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Nombre d'étages 2
🏡 House 102 m² near Danilovgrad, Montenegro #D-372 🌿 📏 House area: 102 m² 📐 Plot area: 2,41…
$183,719
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Best Adriatic Property
Langues
English, Русский, Српски
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller