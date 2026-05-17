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Mountain View Demeures à vendre en Buljarica, Monténégro

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1 propriété total trouvé
Manoir 5 chambres dans Buljarica, Monténégro
Ruban Prix ​​réduit
Manoir 5 chambres
Buljarica, Monténégro
Nombre de pièces 10
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 752 m²
Nombre d'étages 3
Incomplete house on the Cliff for sale in Buljarica, Montenegro. Directly from the owner. …
$637,583
T.V.A.
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