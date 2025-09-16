Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Buljarica
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrasse

Maisons avec terrasse à vendre en Buljarica, Monténégro

1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Buljarica, Monténégro
Maison 5 chambres
Buljarica, Monténégro
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 752 m²
Nombre d'étages 3
Maison sur la falaise de Buljarica, Monténégro. Directement du propriétaire.Principales cara…
$692,407
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller