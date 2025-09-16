Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Buljarica
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Buljarica, Monténégro

3 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Buljarica, Monténégro
Maison 5 chambres
Buljarica, Monténégro
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 752 m²
Nombre d'étages 3
Maison sur la falaise de Buljarica, Monténégro. Directement du propriétaire.Principales cara…
$692,407
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English, Русский
Maison 12 chambres dans Buljarica, Monténégro
Maison 12 chambres
Buljarica, Monténégro
Chambres 12
Nombre de salles de bains 12
Une maison à vendre à Buljarice avec une belle vue sur la mer. La maison est située dans un …
$1,76M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AMFORA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Maison 8 chambres dans Buljarica, Monténégro
Maison 8 chambres
Buljarica, Monténégro
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Une maison à vendre avec vue sur la mer à Buljarice dans un endroit fantastique. La maison e…
$870,409
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AMFORA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Tut TravelTut Travel
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller