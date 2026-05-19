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Location courte durée studios en Municipalité de Budva, Monténégro

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1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Boreti, Monténégro
Studio 1 chambre
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Sol 3/6
Grand studio lumineux de 34 m2 avec vue sur la mer.Dans le complexe "STATUS" avec une piscin…
$140
par nuit
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Agence
Status-M, D.O.O
Langues
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
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