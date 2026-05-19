Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Municipalité de Budva
  4. Location longue durée
  5. Restaurant
  6. Vue sur la montagne

Loyer mensuel d'un bien restaurant avec vue sur la montagne en Municipalité de Budva, Monténégro

;
Restaurant Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Restaurant 700 m² dans Becici, Monténégro
Restaurant 700 m²
Becici, Monténégro
Chambres 1
Surface 700 m²
Sol 3
Immobilier, Monténégro, Budva, BečićiUn hôtel de 700 m2 à Bečići est loué. Il est situé dans…
$79,710
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AMFORA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Budva, Monténégro

avec Vue sur la mer
Realting.com
Aller